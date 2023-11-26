В ночь на 26 ноября Украина атаковала энергосистему самопровозглашенной Донецкой народной республики. Часть территории была обесточена, сообщил назначенный Россией глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, «из-за массированности ударов, не все было сбито», в результате без света и тепла остались некоторые города и районы республики. Пушилин назвал ситуацию «непростой». На местах работают аварийные бригады.

Первые взрывы в аннексированных частях Донецкой области прозвучали после 02:00 ночи в Зугрэсе и Харцызске. По данным местных телеграм-каналов, был прилет в Старобешевскую ТЭС, без света оказались более половины Донецка, Мариуполь, Горловка, Амвросиевка, Харцызск, Енакиево и другие населенные пункты.

В воскресенье, 26 ноября, беспилотники также атаковали Московскую, Тульскую, Калужскую, Брянскую и Смоленскую области. По данным Минобороны России, ночью средствами противовоздушной обороны были уничтожены 11 дронов, а утром — еще 9. Около 11:00 ведомство отчиталось еще о четырех сбитых аппаратах.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о попытке массовой атаки на столицу. По его словам, все беспилотники удалось сбить на подлете: в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах Московской области. Губернатор региона Андрей Воробьев уточнил, что всего было перехвачено пять дронов. В трех случаях есть повреждения строений на земле, никто не пострадал.

Московские аэропорты «Внуково» и «Домодедово» приостанавливали прием и отправку самолетов. В этих воздушных гаванях, а также в «Шереметьево» суммарно задержали и отменили 30 рейсов.

В Тульской области средства ПВО сбили два беспилотника. Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле на улице Хворостухина, сообщил губернатор региона Алексей Дюмин. Было повреждено остекление трех квартир, один из жильцов получил «легкое резанное ранение».

До этого, в ночь на субботу, 25 ноября, российская армия атаковала Киев и несколько областей Украины, используя рекордное количество ударных беспилотников. По данным ВСУ, для массированного удара было задействовано около 75 дронов типа Shahed-131/136. Силы ПВО смогли уничтожить 71 БПЛА. (moscowtimes.ru)