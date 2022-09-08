Популярный исполнитель Замик Гусейнов присоединился к серии концертов по случаю 10-летия Центра Гейдара Алиева, которые продолжается уже несколько месяцев, сообщает #.

Звезда эстрады встретился со своими поклонниками на музыкальном марафоне под слоганом «10 лет с тобой». Артист, исполнял свои хиты в течение часа.

Замик Гусейнов, вышедший на концерт с дуэтом «Özü bilər», завершил вечер песней «Азербайджан».

Публика тепло приняла любимого артиста, подпевая ему в каждой песне. Артист подчеркнул, что проект бесплатных концертов – это прекрасная идея.

Напомним, что сольный концерт Замика Гусейнова состоится в Гяндже 10 ноября.