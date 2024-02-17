Популярный эстрадный исполнитель Замик Гусейнов презентовал новый видеоклип, повествующий об истории любви, зародившейся в начале 1990-х, Первой Карабахской войны.

Как сообщает #, в новой лирической композиции «Səni gözləyirəm» показана глубокая любовь, чистые, ностальгические чувства, испытанные двумя молодыми людьми, полюбившими друг друга 30 лет назад, во время первой Карабахской войны, и их непримиримая, болезненная любовь, несмотря на то, что они становятся старше.

Автором музыки «Səni gözləyirəm» является народный артист Азербайджана Фаик Суджаддинов, текст к песни принадлежит Исе Мансурову, аранжировка Самиру Ширинову. Режиссером видеоклипа выступил режиссер Эмин Мурадов.

Отметим, композиция была размещена на официальном YouTube-канале артиста и за короткий промежуток времени получила положительные отзывы от поклонников его творчества.