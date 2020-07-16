Заместитель министра обороны Азербайджана встретился с министром обороны Турции

Армения ответит за каждую провокацию и атаку на Азербайджан.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на встрече с азербайджанской делегацией, возглавляемой заместителем министра обороны, командующим ВВС генерал-лейтенантом Рамизом Тахировым в четверг в Анкаре, сообщает Агентство Анадолу.

На встрече присутствовали начальник Генштаба Турции Яшар Гюлер, командующий сухопутными силами Умит Дюндар, командующий ВВС Хасан Кучукакьюз, командующий ВМС Аднан Озбал.

Глава оборонного ведомства Турции напомнил, что вскоре после провокации ВС Армении на границе с Азербайджаном, президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с азербайджанском коллегой Ильхамом Алиевым, а сам он созвонился с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым.

Акар пообещал, что на фоне последних событий будут предприняты все необходимые меры.

«Мы решительно осуждаем подлую атаку на Товузский район Азербайджана. Боль Азербайджана – наша боль. Гибель азербайджанских военных не останется без ответа», — подчеркнул турецкий министр, выразив соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших при предотвращении армянской провокации.

Хулуси Акар отметил, что официальная Анкара на всех уровнях заявляет о недопустимости продолжения армянской оккупации азербайджанских земель.

«Турция поддерживает доблестную борьбу братьев в Азербайджане. И об этом заявляют все жители Турции, в том числе лично президент Эрдоган. Мы руководствуемся принципом «Две страны – одна нация», — сказал турецкий министр.

По словам Акара, последняя провокация на границе с Азербайджаном – действие, намного превосходящее масштабы Армении, и об этом сразу же объявил президент Турции.

«Турция была и остается другом Азербайджана. Мы продолжим поддержку братьев. Турция и ее армия предпримут посильные шаги в данном направлении. В этом не может быть никакого сомнение», — подчеркнул министр.