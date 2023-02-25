В течение 2023 года Вооруженные силы Украины освободят Мариуполь.

Об этом сказал главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный в документальном фильме Год Дмитрия Комарова, посвященном годовщине полномасштабного вторжения России.

Он рассказал, как на день Святого Николая один из мальчиков спросил у него об освобождении Мариуполя.

— На День Святого Николая, прям у этого стола, мальчик четырех лет, Илья его звали. Он меня взял за руку и отвел. Он говорит: «Нагнитесь, я вам кое-что на ушко скажу: мы точно вернемся в Мариуполь?». Я говорю: «Да». Он говорит: «А когда?». Я говорю: «В этом году». Это вдохновляет, — сказал Залужный.