Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Залужного в Telegram.

Главнокомандующий ВСУ во время переговоров рассказал об оперативной обстановке на фронте и украинских планах на ближайшую, среднесрочную и более отдаленную перспективы.

Также Залужный подробно проинформировал генерала Милли о планах и вероятных действиях российских оккупантов.

Украинский и американский военные чиновники обсудили актуальную потребность украинского войска в снарядах, вооружении, средствах разминирования, ПВО, системах РЭБ.

«Поблагодарил союзников за уже предоставленную материально-техническую помощь. Продолжаем консолидировать усилия, чтобы победить агрессора», — заявил Залужный.