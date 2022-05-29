Юрист: «Как будто вдруг выходят и говорят: «Продайте дом, через какое-то время продажу квартир запретят»

Юрист: «Гражданам что, надо порвать и выкинуть чеки?!»

Бывший депутат: «Неправильно было устанавливать конкретный срок для приватизационных чеков, а потом объявлять об окончании срока обращения»

Прошло более 26-ти лет с момента вступления в силу указа о приватизационных чеках. В положении «О государственных приватизационных паях (чеках) в Азербайджанской Республике» указано, что приватизационные чеки являются ценной бумагой, обеспечивающей безвозмездную передачу государственного имущества гражданам Азербайджанской Республики. Закон предусматривает, что приватизационные чеки выдаются гражданам для покупки акций приватизируемых государственных предприятий и инвестиционных фондов.

Принимая все это во внимание, можно однозначно сказать, что приватизационные чеки и сегодня являются государственной ценной бумагой. Если принять во внимание, что данные чеки защищены от инфляции, и учесть инфляцию с 1997 года, то можно утверждать, что это наиболее дорогая ценная бумага. Однако срок обращения приватизационных чеков истек с 2011 года. Таким образом, ценные бумаги, оставшиеся на руках сотен тысяч граждан, обесценились. Несмотря на то, что закон не предусматривает срок для приватизационных чеков.

В последнее время известные общественные и политические деятели, депутаты, юристы, экономисты призвали правительство решить проблемы граждан, у которых остались чеки.

Известный юрист, общественный деятель Фуад Агаев сказал AYNA, что приватизационные чеки являются очень важной ценной бумагой, отражающей долю граждан Азербайджанской Республики в государственной собственности: «Ссылаясь на закон, приватизационные чеки можно назвать самой дорогой ценной бумагой. Указ, подписанный в конце прошлого века, не предусматривает срок действия приватизационных чеков. В нем не сказано, что эта ценная бумага может когда-нибудь потерять свое значение. Потому что они отображают права собственности граждан, и было бы незаконным применять в отношении таких прав какое-либо время.

«Однако позже этот процесс был прерван. К сожалению, как и во многих сферах, и в этой сфере возник произвол. Группа чиновников-олигархов объединила усилия с некоторыми дельцами и прервала процесс. Другими словами, они узурпировали халяльные права населения. В результате были нарушены права сотен тысяч граждан», — сказал он.

По его словам, следует разъяснить судьбу оставшихся приватизационных чеков: «Хочу еще раз подчеркнуть, что само понятие «период обращения» не является юридически корректным термином. Но если они пошли на это, то как минимум должны создать условия для участия всех граждан в этом процессе. Власти обосновывают это тем, что эти граждане имели возможность вовремя продать свои чеки. Это неправильный подход! Если гражданин приобретает имущество, он имеет право на защиту своего имущества. Это как вдруг говорят: «Продай свой дом, через какое-то время продажу квартир запретят». Это в корне неправильный подход».

Агаев призвал правительство принять окончательное решение по этому поводу: «Срок обращения приватизационных чеков нужно снова продлить, поставить точку в этом вопросе, прояснив судьбу оставшихся чеков. В связи с этим следует внести определенные уточнения, а затем обеспечить права граждан.

Член Коллегии адвокатов Азербайджана Мирисмаил Хади также сообщил AYNA, что оценка приватизационных чеков была проведена неправильно: «В то время этот указ был встречен в обществе с энтузиазмом. Потому, что Азербайджан переходил из одной системы в другую. Оставшееся от Советского Союза государственное имущество являлось собственностью граждан независимой Азербайджанской Республики и их предков. В советское время существовало такое понятие как коллективное хозяйство. «Конечно, в то время указ и утвержденные положения были подготовлены на высоком уровне. Это также соответствовало требованиям времени. Однако позже этот процесс остановился и были нарушены права миллионов граждан. Можно однозначно сказать, что процесс приватизации сопровождался очень серьезными нарушениями», — сказал он.

Юрист считает, что хотя и с опозданием, но правительство Азербайджана должно вернуться к этому вопросу: «На самом деле этот вопрос давно должен был быть решен. Сотни тысяч граждан с чеками ждут того дня, когда будет восстановлена ​​историческая справедливость. Граждане же не будут рвать и выкидывать свои чеки?! Правительство должно предпринять конкретные шаги в этом направлении».

«Как и какими способами это сделать — работа соответствующих ведомств. В виде продления срока приватизации, принятия соответствующих решений, либо продления срока оборота, либо возмещения убытков — во всех случаях по этому вопросу должно быть принято окончательное решение. Если гражданин владеет имуществом, необходимо создать ему возможность реализовать свои права», — заключил Хади.

Бывший депутат Милли Меджлиса, председатель Комитета по демократии и правам человека, доктор философских наук Чингиз Ганизаде сказал AYNA, что указ общенационального лидера Гейдара Алиева не только защитил права граждан, но и сделал их собственниками: «Я думаю, что этот вопрос должен быть логически подытожен. Сотни тысяч граждан с чеками на руках ждут этого. Это ценная бумага. Мы не должны позволить им закончить свою жизнь на руках неиспользованными».

«На самом деле было неправильно устанавливать конкретный срок для приватизационных чеков, а потом объявлять об окончании срока обращения. Потому, что закон обратной силы не имеет. Это регламентируется принятыми в то время положениями и указом президента. Было бы хорошо, если бы соответствующие органы провели расследование и решили проблемы граждан, имеющих приватизационные чеки», — сказал он.

Ганизаде также привел примеры из Закона «О приватизации государственного имущества», утвержденного общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и действующего до сих пор:

2.2. Основными принципами приватизации государственного имущества являются:

2.2.1. осуществление приватизационных мероприятий прозрачным образом и обеспечение государственного и общественного контроля за ее ходом;

Статья 3. Законодательство о приватизации государственного имущества:

Законодательство о приватизации государственного имущества в Азербайджанской Республике состоит из Конституции Азербайджанской Республики, настоящего Закона и принятых в соответствии с ними других законодательных актов.

Статья 31. Признание недействительными сделок по приватизации государственного имущества.

31.1. Основаниями для признания недействительными сделок по приватизации государственного имущества являются:

31.1.1. Нарушение настоящего Закона и иных нормативных правовых актов, определяющих порядок приватизации государственного имущества;

Статья 10. Средства платежа при приватизации государственного имущества:

Платежным средством при приватизации государственного имущества являются платежные средства Азербайджанской Республики — манат и государственные приватизационные паи (чеки) в порядке, установленном законодательством.

ПРИМЕЧАНИЕ

Следует отметить, что приватизационные чеки выдавались всем гражданам страны, рожденным до 1997 года в качестве доли наследственного имущества. Эти чеки являются не только государственными ценными бумагами, но и имущественными правами.

Стоимость каждого чека одинакова. По закону не менее 65% всего крупного и среднего государственного имущества, подлежащего приватизации, должно быть заменено приватизационными чеками, и процесс приватизации должен осуществляться таким образом. Стоимость каждого чека составляет 1/32 миллиона. Эквивалентная доля имущества в этом разделе указывается в законе как эквивалентная доля имущества, защищенная от инфляции. При этом право залога этих приватизационных паев в банках предусмотрено законом. Это означает, что каждый приватизационный чек должен иметь одинаковую стоимость государственных акций.

Когда печатались чеки, правительство потратило на них много денег, и в качестве ценных бумаг эти чеки оцениваются дороже доллара и других валют. Предполагается, что стоимость приватизационного пая для акционера с защитой от инфляции составляет не менее 2000 долларов США. Хотя закон не устанавливает срок действия паев, приостановка расценивается как попытка некоторыми чиновниками закрыть данный вопрос.

Низкий уровень просвещения населения, и то, что ведущую роль в этом процессе взяли на себя некоторые дельцы и чиновники-олигархи, в конечном итоге привели к такому положению. Хотя некоторые люди продают свои чеки на черном рынке, есть и те, кто все еще хранят свои чеки, ожидая дня, когда справедливость восторжествует. Вы можете узнать больше об этой теме, перейдя по этой ССЫЛКЕ.