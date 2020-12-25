Закир Гасанов подписал приказ о поэтапной демобилизации граждан

Министр обороны подписал соответствующий приказ во исполнение распоряжения Президента Азербайджанской Республики «О демобилизации» в Азербайджанской Армии. Согласно приказу, военнослужащие, призванные на военную службу на основании распоряжения Президента Азербайджанской Республики от 28 сентября, будут поэтапно демобилизованы с 25 декабря текущего года по 15 апреля 2021 года, сообщает официальный сайт оборонного ведомства.

Военнослужащие с учетом их возрастного ценза будут демобилизованы поэтапно и в соответствии со сроками увольнения.

Следует отметить, что денежное довольствие офицеров и гизирей состоит из должностных окладов, окладов по воинским званиям и других надбавок с учетом занимаемых ими воинских должностей, с применением коэффициентов прироста, установленных для воинских частей, в которых они проходят службу. Солдатам и чавушам помимо их должностных окладов, назначенных в том же порядке, выплачивается ежемесячное довольствие в размере 360 манатов.

Общественность будет периодически информирована о демобилизации.