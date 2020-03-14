Закир Гасанов отдал приказ о немедленном пресечении провокаций противника

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов приказал командно-начальствующему составу Вооруженных сил немедленно пресечь вероятные провокации противника.

Как сообщает Report, соответствующий приказ министр обороны отдал в ходе служебного совещания, анализируя оперативную обстановку на линии фронта.

З.Гасанов приказал командно-начальствующему составу применить необходимые силы и средства с целью немедленного пресечения вероятных провокаций противника, обеспечить безопасность личного состава, уделить особое внимание качеству мероприятий боевой подготовки, проводимых в воинских частях, в частности в передовых подразделениях для повышения уровня интенсивной боевой подготовки, принять соответствующие меры по повышению бдительности военнослужащих, заступающих на боевые дежурства, а также расширить возможности материально-технического обеспечения подразделений.

| 2020-03-14T17:04:40+00:00 14 марта 2020, 17:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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