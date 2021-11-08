Находящийся с визитом в нашей стране ансамбль «Мехтеран» Министерства национальной обороны Турции выступил на концерте в Центре Гейдара Алиева, приуроченном ко Дню Победы.

Как передает Минобороны, за концертной программой наблюдали министры обороны Азербайджана и Турции, начальники Генштабов, командующие родами войск и другие военачальники, а также ветераны, члены семей военнослужащих и шехидов.

Сначала прозвучали Государственные гимны Азербайджана и Турции.

Выступивший на мероприятии генерал-полковник Закир Гасанов выразил признательность Турции за политическую и моральную поддержку в достижении победы, одержанной Азербайджанской Армией под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего. Гости были проинформированы о том, что Азербайджан празднует День Победы совместно с братским турецким народом, было подчеркнуто, что азербайджано-турецкое братство нерушимо.

Министр обороны Турции господин Хулуси Акар поздравил наш народ с праздником и отметил, что отважные бойцы и шехиды, проявившие особый героизм в достижении славной победы, никогда не будут забыты.

Затем турецкий ансамбль «Мехтеран» исполнил военно-патриотические песни, марши и музыкальные композиции известных азербайджанских, турецких и мировых композиторов.