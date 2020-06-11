«Заинтересованные в свержении Пашиняна силы ждут завершения карантина»

Сегодня официальные власти Армении обратились к Грузии за помощью в борьбе с коронавирусом. Что говорит о том, что правительство Пашиняна не в состоянии бороться с вирусом.

«Я ежедневно лично общаюсь с армянским премьером, так же как и министры здравоохранения, экономики и иностранных дел. Мы идентифицировали, какой тип помощи необходим нашим соседям», — цитирует Sputnik Армения грузинского премьера.

По его словам, министру здравоохранения поручено начать подготовительную работу по оказанию помощи Армении. «Такая просьба поступила со стороны наших соседей», — отметил Гахария.

Комментируя # ситуацию в Армении, политолог Ильгар Велизаде, сказал, что политики в Армении еще долгое время будут мириться с таким положением дел.

«Коронавирус обнажил все проблемы во многих странах. В Армении мало того, что одно бездарное руководство сменилось еще более бездарным, так еще и коронавирус подоспел. Эта ситуация показывает, насколько в целом деградирует политическая власть в Армении. Блеф о том, что к власти в Армении пришли прогрессивные демократические силы, разбивается о коронавирусную реальность. Даже заявления каких-то международных организаций о том, что, якобы, в Армении проводятся демократические реформы, лопнули как мыльный пузырь», — отметил аналитик.

Велизаде также добавил, что коренные проблемы этой страны не решены, а Пашинян своими действиями довел страну до «ручки».

«Если раньше при Саргясяне система здравоохранения, хотя и была коррумпированной, но все же как-то работала, то при Пашиняне она вообще парализована и потеряла какую-либо эффективность. Дело дошло до того, что он страной управляет через фейсбук. С одной стороны, он проводит совещания, а с другой стороны обращается к народу через фейсбук, потому что он не доверяет собственному правительству, которое оказалось неэффективным», — сказал аналитик.

По его словам, Пашинян недавно выгнал силовой блок, потому что они не справлялись со своей задачей, особенно в условиях карантина.

«Ситуация, когда руководство силовых ведомств в течение двух лет тасуется как колода карт, говорит о том, что система безопасности Армении в ужасном состоянии. Но противники Пашиняна настолько бездарны, что даже в таких условиях они не могут его убрать. Налицо деградация институтов власти, и на этом фоне тот, кто сможет сыграть свою партию, может оказаться на коне. По всей видимости, политические оппоненты Пашиняна ждут, чтобы ситуация вообще ухудшилась и люди вновь вышли на улицы. Тут вопрос в том, как поддержать этот протест, какими средствами и способами», — добавил он.

Аналитик также добавил, что сейчас там разные политические группы проявляют особую активность, начиная от Минасяна, который имеет поддержку карабахского клана, и включая тех, кого разогнал Пашинян.

По мнению аналитика, все эти политические партии пытаются поймать рыбку в мутной воде, и при этом они все связаны на внешних игроках.

«Внешние игроки тоже не против поменять ситуацию, но проблема в том, что сейчас любая власть в период коронавируса не будет эффективной, а потому они дожидаются более удобной ситуации.

Поэтому смена власти в Армении в такой ситуации становится делом времени. Недавно Тер-Петросян после встречи с Пашиняном написал у себя на странице, что сегодня тот, кто выступают против власти, выступает против Армении. Это говорит о том, что все обиженные Пашиняном будут его свергать в нужный момент. То есть ситуация в Армении очень серьезная», — резюмировал он.