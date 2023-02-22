В МИД России прокомментировали поездку в Россию «министра иностранных дел» сепаратистских отбросов в Ханкенди Сергея Газаряна и проведение им встреч.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на сегодняшнем брифинге подчеркнула, что Сергей Газарян находится с визитом на территории Российской Федерации по личным делам.

Представитель МИД России отметила, что не располагает информацией о проведенных им встречах.

«Ни о каком официальном статусе его пребывания здесь не может быть и речи и он не может поехать, даже если бы мы знали о каких-то контактах… Этот визит где-то представлен как рабочая поездка. Мы считаем, что такую поездку нельзя рассматривать в этом ракурсе. Это наша позиция», — добавила Захарова.