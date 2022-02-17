Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ходе брифинга призвала главу британского МИД Лиз Трасс предоставить доказательства того, что Лондон не планирует нападать на Россию.

«Пусть Британия теперь докажет, что не собирается ни на кого нападать. Возможно, Британия хочет на нас напасть», — заявила она.

Захарова напомнила, что британский боевой эсминец в июне 2021 года вторгся в российские территориальные воды, и этот инцидент, возможно, тоже можно назвать «репетицией» «нападения» Соединенного Королевства на РФ.

«Убедите нас в том, что у вас нет таких планов, миссис Трасс», — предложила Захарова.

Она подчеркнула, что Россия ни на кого не нападала и не собирается нападать. Она призвала западных партнеров прекратить нагнетать истерию по поводу «вторжения». (Газета.ру)