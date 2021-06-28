Задержаны лица, пытавшиеся незаконно проникнуть на деоккупированные территории.

Как сообщили АПА в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, 27 июня около 23 часов в результате контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Джабраильского района, при попытке незаконно въехать на освобожденные от оккупации территории были задержаны жители Товузского района Замин Аббасов, Эльнур Алиев, Новруз Велиев и Ровшан Велиев.

Они были доставлены в отделение полиции, с ними были проведены профилактические беседы, они были предупреждены о том, что мины и взрывчатые вещества представляют большую опасность для жизни людей.

В отношении задержанных составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных проступках и направлены в районный суд.