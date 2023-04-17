В Баку похитившие соотечественников граждане Пакистана потребовали выкуп в размере 20 тыс. долларов.

Как сообщает #, в полицию обратились граждане Пакистана Хушнам Али 2003 года рождения и Шахзад Алы 1985 года рождения.

Они рассказали, что 13 апреля приехали в Азербайджан в качестве туристов, в Международном аэропорту Гейдар Алиев их встретили соотечественники Мухтар Мохсин 1996 года рождения, Аббас Мохаммед 1988 года рождения и Музаммил Мохаммед 1996 года рождения, которые под видом оказания услуг такси привезли их в арендованную квартиру в Баку.

Угрожая соотечественникам колюще-режущим предметом, они отобрали у них 1500 долларов США и 400 евро, а за их освобождение потребовали выкуп в размере 20 тыс. долларов США.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 8 УК АР.