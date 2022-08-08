Служба безопасности Украины (СБУ) задержала киллеров спецслужб Российской Федерации, которые планировали убийства министра обороны Алексея Резникова и руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, а также известного активиста.

Как сообщает #, информацию об этом распространила СБУ.

Отмечено, что в результате операции, проведенной сотрудниками службы, обезврежена диверсионно-разведывательная группа, которая была сформирована кадровыми сотрудниками военной разведки РФ.

За убийство каждого из граждан Украины (министра обороны, главы ГУР и активиста) российские «кураторы» обещали вознаграждение в размере от $100 до 150 тыс.