24 марта в Армении задержаны 49 человек по подозрению в незаконном ношении и хранении оружия и боеприпасов. Об этом Sputnik Армения сообщил пресс-секретарь армянского МВД Саркисян. Отмечается, что задержанные — члены организации «Боевое братство».

Согласно публикации в Facebook-аккаунте организации, некоторые его члены были задержаны в одном из сел Тавушской области Армении, граничащей с Газахским районом Азербайджана. Сообщается, что они собирались проводить там военные учения.

18 марта премьер Армении Пашинян, посетивший вышеуказанную область, встретился с жителями сел. По сообщению армянских ТГ-каналов, последние заявили о готовности перекрыть дороги и «организовать самооборону в случае попытки властей Армении передать Азербайджану села Тавушской области». В то же время один из жителей, экс-полковник сообщил, что в течение 10 дней, он проведёт учения с 50-60 людьми, назначив каждому из них боевые задачи.

«Боевое братство» — армянская военизированная организация, созданная летом 2021 г. В нее входят участники Второй Карабахской войны (2020). Организация продвигает идеологию «независимой Армении».