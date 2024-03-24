В полицейский участок района Нор-Норк в Ереване ворвались три вооруженных человека, двух из них ранило взрывом гранаты.

Бойцы спецназа прибыли к зданию полицейского участка района Нор-Норк в Ереване, в который проникли вооруженные люди. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, к полицейскому участку также прибыл глава полиции Армении Арам Ованнисян. Он ведет переговоры с вооруженным мужчиной, который находится в здании.

24 марта у отделения полиции района Нор-Норк в Ереване собрались члены организации «Боевое братство», потребовавшие от полицейских освободить ее сторонников, которые были задержаны. В противном случае они пригрозили подорвать гранаты.