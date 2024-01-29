Нападение на полицейский участок совершено в польском городе Мижец примерно в 170 км к югу от Варшавы. Об этом сообщает телеканал Polsat со ссылкой на представителя комиссариата полиции города Кельце.

По этим данным, в помещение участка вошел человек с несколькими бутылками зажигательной смеси и бросил одну из них в стражей порядка. Полицейские открыли огонь по преступнику и ранили его. Пострадавший был оперативно доставлен в больницу. Использовать оставшиеся коктейли Молотова он не успел. Полученные преступником ранения не угрожают его жизни.

Зданию полицейского участка нанесен ущерб. Среди полицейских никто не пострадал.

О мотивах нападавшего ничего не сообщается.