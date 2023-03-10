Сотрудники полиции задержали 3 человек, подозреваемых в совершении уголовного преступления, связанного с произошедшим сегодня в Баку вооруженным инцидентом.

Об этом АПА сообщили в пресс-службе МВД.

«Так как оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, их имена не разглашаются. У них был обнаружен и изъят пистолет, использованный в преступлении. Распространяемые в социальных сетях утверждения в связи с инцидентом безосновательны. По завершении оперативно-розыскных мероприятий будет предоставлена дополнительная информация», — говорится в сообщении.

Отметим, в результате вооруженного инцидента, произошедшего сегодня в Баку на улице Самеда Вургуна, пострадали 2 человека — Фаган Рагимли (2002 г.р.) и Тамерлан Гусейнов (1983 г.р.). Они были доставлены в больницу.