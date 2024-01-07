В иранской провинции Керман задержаны 32 человека в связи с двумя терактами, совершенными в годовщину гибели иранского генерала Касема Сулеймани.

Об этом заявил прокурор иранской провинции Керман Мехди Бахши.

По словам М.Бахши, один из двух камикадзе был гражданином Таджикистана, личности остальных устанавливаются.

Бахши добавил, что в последнее время в провинции Керман были задержаны 23 террориста ИГИЛ, которые планировали совершение теракта. Кроме того, в провинции было обезврежено 16 бомб.

Отметим, что террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрывы в Кермане.

3 января в провинции Керман на юго-востоке Ирана во время шествия в связи с годовщиной гибели иранского генерала Касема Сулеймани прогремели два взрыва. В результате взрывов погибли 90 человек, 248 получили ранения.

Напомним, что генерал Касем Сулеймани погиб в результате авиаудара ВВС США в 2020 году в Ираке.