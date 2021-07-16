Задержанный в Гаити американец Кристиан Эмманюэль Санон, которого местные правоохранительные органы считают предполагаемым координатором операции по убийству президента республики Жовенеля Моиза, строил планы прихода к власти в этой стране и формировал «личную охрану», которая должна была обеспечивать его безопасность в процессе осуществления этого замысла. С таким утверждением в четверг выступила газета The Washington Post, в распоряжении которой оказались документы, а также свидетельства людей, знакомых с этими планами.

По информации издания, американец гаитянского происхождения вел подготовку операции, находясь в американском штате Флорида. Там он активно вербовал сторонников, заявляя, что разрабатывает масштабный план по переустройству Гаити, в результате которого благодаря инвестициям в объеме до $83 млрд страна должна выйти из бедности и обзавестись современной инфраструктурой. Непосредственной разработкой плана занимался вышедший на пенсию 70-летний профессор Парнелл Дюверже, также проживающий во Флориде.

Санон, который утверждал, что является врачом и одновременно с этим священником, сумел договориться с двумя местными бизнесменами, инвестором Вальтером Вейнтемильей и главой компании, представляющей услуги по обеспечению безопасности, Антонио Интриаго, о том, что они профинансируют и организуют «частную охранную компанию», которая будет обеспечивать безопасность Санона до тех пор, пока тот не займет пост президента страны. Речь шла о выделении в целом более $860 тыс., три четверти этой суммы покроет компания Вейнтемильи, а оставшуюся часть — фирма Интриаго.

Однако, как утверждают адвокаты компании Вейнтемильи, заявление которых есть в распоряжении The Washington Post, в ходе контактов Санона с бизнесменами «ни разу <…> не было упоминаний, обсуждений или намеков на заговор с целью убийства президента Моиза или же намерений использовать силу, чтобы сменить руководство Гаити». По их утверждению, Санон лишь «выражал намерение мирным путем сменить руководство Гаити с целью улучшить условия жизни граждан Гаити».