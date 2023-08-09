Находящийся в международном розыске и задержанный в Азербайджане гражданин России экстрадирован в эту страну.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры АР.

Ходатайство Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче гражданина этой страны Данила Таукина (1978 г.р.), объявленного в межгосударственный розыск по обвинению в получении взятки в России, было удовлетворено Генпрокуратурой АР.

Д.Таукин был задержан в апреле текущего года, в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

В соответствии с конвенцией от 22 января 1993 года «О правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» принято решение об экстрадиции обвиняемого, Д.Таукин в сопровождении специального конвоя пенитенциарной службы Министерства юстиции АР был передан российским властям.