Задержание с открытым финалом

Как известно, история, хоть в большом, хоть в малом, повторяется сначала в виде трагедии, а потом в виде фарса. Причем, последнее многократно.

Поздней осенью 1940 года группа хорошо подготовленных и экипированных агентов Абвера с подводной лодки были высажены на побережье в Англии. Ранним утром изрядно продрогшие с большими чемоданами и по-европейски одетые агенты постучались в местную гостиницу, но им предложили подойти позже, так как в номерах уборка. Когда они пришли в назначенное время, их ожидали контрразведчики и полицейские.

Все оказалось очень просто и прозаично. С началом Второй мировой войны заселение в гостиницы в Британии было возможно только с 12 часов дня. Кто приходил раньше вызывал подозрения.

Одежда и манеры гостей тоже были необычными для маленького провинциального городка. Тем более группа мужчин с большими чемоданами. Бдительные англичане не подкачали.

Готовили агентов основательно, а вот мелочей не учли. Незнание реалий и мелких деталей английской жизни военного времени подвело как агентов, так и их начальников.

Все это уже в виде фарса произошло с членами военной компании Вагнера (ЧВК) в Беларуси. Ходили они в количестве 33 человек в камуфляже с нашивкой «Наш бизнес смерть и бизнес идет хорошо», группами, изучали окрестности, переносили большие и тяжелые чемоданы. В нужный момент их и повязали. Самое главное, что особенно бросилось в глаза. Разместившись в санатории вблизи Минска, они в отличие от обыкновенных российских туристов, не пьянствовали, не ругались, не играли в карты, не приводили женщин сниженной социальной ответственности. Согласитесь, что это наводит на очень серьезные подозрения о цели прибытия в страну.

Произошедшее как в Беларуси, так и в России вызвало весьма противоречивые отклики. Внешне все очень напоминало, как отмечено выше, не очень хорошо срежиссированный фарс. Об этом сразу же заявили политические противники президента Александра Лукашенко. Внешняя угроза сразу перешла во внутреннюю и может трактоваться как причина для введения чрезвычайного положения и отмены или переноса выборов.

Что и говорить, для таких подозрений определенные основания есть. Судя по тому, что на предвыборные митинги оппозиционного кандидата Светланы Тихановской приходят тысячи человек и не только в столице в Минске, но также в других больших и малых городах, ситуация для бацьки Лукашенко складывается очень сложная.

На ее последний митинг в Минске пришло более 63 тыс. человек и даже в маленьком поселке Рудобелки (Октябрьский) с населением в 7 тыс. человек ее приветствовать вышли более 500 жителей, почти 10%. Для Беларуси это вообще не просто новое, а невиданное явление.

Однако, есть и противоположные события. Сначала Лукашенко на заседании Совета безопасности предположил, пусть несколько наиграно, что никакого вмешательства России не было, а произошла ошибка, но на следующий день риторика и действия стали более твердыми.

Следственный комитет возбудил уголовные дела против задержанных по подозрению в подготовке массовых беспорядков по статье 293 Уголовного кодекса Беларуси. С учетом связей ЧВК Вагнера с Кремлем, обвинения в подготовке терактов в Беларуси равнозначны обвинению в адрес российского руководства.

Еще один факт. Среди задержанных есть граждане Украины, которые воевали в подразделениях сепаратистов ДНР. О чем было сообщено послу Украины в Минске со списком боевиков. Они Киевом объявлены в международный розыск и украинская власть уже попросила об их экстрадиции. Пока представляется, что это Лукашенко не сделает, но угроза страшнее исполнения. К тому же такой пощечины Москва точно не выдержит.

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные россияне направлялись транзитом в Турцию, но из-за опоздания на рейс остались и поселились в санатории под Минском.

Такое объяснение выглядит странным и даже наивным. В Стамбуле российским боевикам совсем не были бы рады. По простой причине — в военных конфликтах в Африке, куда вроде бы направлялись вагнеровцы, Анкара и Москва выступают противниками. Какой смысл Эрдогану превращать Стамбул в пересадочный узел для российских боевиков.

Да и вообще, зачем лететь через Минск и Стамбул, если обычно для транспортировки боевиков Вагнера используется российская военно-транспортная авиация. И летают они через базу в Хмеймиме в Сирии без всяких проблем.

Так что появление боевиков Вагнера в виде зеленых человечков очень напоминает события осени 2013 — зимы 2014 года, когда российские наемники просачивались в Крым и дожидались своего часа в санаториях полуострова. Такой вариант тоже следует учитывать.

Интересно, что известный российский политолог Валерий Соловей в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 30 июня описал сценарий эскалации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов.

По его версии из России должны были быть переброшены украинские граждане, воевавшие на Донбассе в подразделениях сепаратистов. Под лозунгами оппозиции они должны были начать стычки с правоохранителями и тем самым попытаться свергнуть Лукашенко. То, что у задержанных российские паспорта не удивительно, так как донбасские боевики их получили в 2018-2019 гг. Тем не менее, они занесены в Украине в базы данных Службы безопасности и их российский паспорт защитой не является.

Возникает естественный вопрос о причине таких возможных действий Москвы. Внешне Лукашенко ей больше подходит, чем другой белорусский кандидат. Однако дело гораздо сложнее.

Для начала бацько сорвал красивую комбинацию Путина с созданием объединенного государства. Пришлось заниматься изменением конституции и обнулением сроков для российского президента. Последствия этого не ясны, но есть весьма настораживающие признаки, среди которых хабаровские события не самые тяжелые.

Белорусский президент продолжает не только сопротивляться объединению с Россией, но погружается не просто в антироссийскую риторику, но предпринимает все чаще откровенно враждебные действия. В какой-то момент в Кремле решили, что дальше терпеть уколы и пощечины невозможно и пора на избирательной переправе попытаться сменить коней, вернее одного, но главного. В конце концов, с новыми людьми, возможно, удастся добиться московских целей.

Пока же с российской стороны на границе с Беларусью полностью восстановлен пограничный режим. Стянуты дополнительные силы погранслужбы ФСБ. На пункте пропуска Красная Горка (Смоленская область) с российской стороны образовалась километровая очередь. Белорусов не выпускают без оформления. Вносят их данные в компьютер и зачем-то записывают мобильный телефон. Потом пропускают.

Это легкое действие в ответ на проблемы ЧВК Вагнер в Минске. В Москве ждут дальнейших событий, и тогда будут принимать окончательное решение.

Хотя белорусская оппозиция опасается и имеет на это основания, в попытке Лукашенко взвинтить внутриполитическую ситуацию не следует пренебрегать возможностью российского вмешательства.

В Москве не прошли мимо лозунгов, что Беларусь поддерживает Хабаровск. Путин хочет контролировать выборы в пока еще союзной стране и не допустить повторение украинского Майдана в Минске.

По его мнению, для этого все средства хороши. Случай с задержанными боевиками только один из многих. Финал этой пьесы остается открытым.