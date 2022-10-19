Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время визита в США обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином осуществляемые Ираном поставки вооружений России, об этом сообщила во вторник вечером на своем сайте газета The Daily Telegraph.

Уточняется, что ради визита в Вашингтон министру обороны Великобритании Бену Уоллесу пришлось отменить посещение комитета по обороне британского парламента.

По данным издания, министры говорили о ситуации в Украине в свете более широкого применения Россией беспилотников, которые были приобретены у Ирана.

На прошлой неделе в ходе встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе обсуждался вопрос передачи Киеву средств ПВО, предназначенных, в том числе для борьбы с БПЛА. По данным издания, тогда же Остин настоял на личной встрече с Уоллесом в Вашингтоне.

Отметим, что США, Великобритания и Франция инициировали обсуждение темы применения ВС РФ иранских беспилотников на закрытом заседании Совета Безопасности ООН. (МК)