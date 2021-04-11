За сутки в столкновениях в Мьянме погибли 83 человек

Число жертв столкновений между протестующими и силовиками в Мьянме с начала февраля возросло до 701. Как сообщила в субботу Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме, за минувшие сутки погибли 83 человека.

«По состоянию на 10 апреля подтверждена смерть 701 человека от рук военной хунты», — говорится в записи, опубликованной в Facebook организации. Отмечается, что 82 человека погибли в пятницу в городе Баго.

По данным ассоциации, 3 012 человек находятся под стражей, 63 приговорены к тюремным срокам. Выданы ордера на арест 656 демонстрантов. (ТАСС)