За счет чего повышается пенсия?

В текущем году средняя пенсия в Азербайджане достигла 300 манатов, увеличившись на 27% по сравнению отчетным временем минувшего года, сообщили в Минтруда и социальной защиты населения, отметив также, что средняя пенсия по возрасту на протяжении текущего года увеличилась на 25,4%, составив 330 манатов.

По итогам января-июня 2020 года сумма средств, перечисленных на выплаты пенсионерам, выросла почти на четверть по сравнению с прошлогодними данными, и составила 2,250 миллиарда манатов, информирует ведомство. К этому надо бы добавить, что текущей планке пенсий предшествовали неоднократные повышения на протяжении всего прошлого года. Так, в соответствии с коррективами в закон «О трудовых пенсиях», утвержденными Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, с 1 октября минувшего года размер минимальной трудовой пенсии в нашей стране увеличится со 160 до 200 манатов. Повышение согласно новому закону размера минимальной пенсии охватило 660 тысяч пенсионеров и было наряду с повышением минимального уровня зарплат частью обширного пакета социальных мер правительства. В целом же истекший год отметился ростом нижнего предела пенсионной выплаты на 72,4%.

Так называемые беспрецедентные реформы по улучшению благосостояния пенсионеров охватили по своей сути решение проблем, вызванных последствиями мировой экономической нестабильности –считают в экспертных кругах. В довесок этому гражданам вернули девальвационные издержки по банковским кредитам, началось повышение, а на деле неполная индексация, минимальных зарплат и пособий, серьезно упавших в результате просадки маната к доллару. Так, распоряжением главы государства с 1 сентября минувшего года минимальная зарплата в стране увеличилась с прежних 180 манатов до 250. Если же прибавить к этому результат в виде улучшения показателей страны в статистических данных по СНГ, подборка социальных мер оправдала самые разные ожидания, отразившись в многочисленных публикациях на страницах местных СМИ и официальных отчетах.

Наряду с ростом пенсий и повышением пенсионного возраста в стране не менее динамично сокращается количество пенсионеров, однако этот феномен скромно умалчивают в своих заявлениях профильные чиновники. По данным Госкомстата, на 1-ое октября число трудовых пенсионеров составило 1 млн. 244,4 тыс., а значит, за год их число понизилось на 37,6 тыс. человек. При этом число пенсионеров в Азербайджане составило 12,4% к населению страны, тогда как в прошлом году этот показатель был на уровне 12,8%. О том, что ряды наших граждан пенсионного возраста редеют с каждым месяцем, говорит статистика. Достаточно отметить, что за прошлый год их число сократилось еще на 11 тыс. 717 человек. Для справки, к началу минувшего года пенсионеров было 1 299,5 тыс. человек, или 13,2% всего населения.

И это притом, что по сравнению со странами СНГ, Азербайджан отличается наименьшим числом пенсионеров в соотношении к численности населения. Согласно данным Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств, на каждые тысячу человек в Азербайджане приходится 126 пенсионеров. Для сравнения, в Армении этот показатель выше — 154 пенсионера на тысячу человек населения, в Казахстане — 157, Молдове — 200, Украине — 264, Беларуси — 273, России — 296. Так, в Беларуси, схожей с Азербайджаном по численности населения, пенсии выплачиваются 2 млн. 594 тыс. человек, или 26% населения.

Тенденцию поступательного уменьшения числа пенсионеров независимые эксперты увязывают с повышением пенсионного возраста, отмечая, что надбавка к выплатам достигается путем сокращения числа получателей. Проще, средства, сэкономленные путем уменьшения количества граждан, охваченных социальным обеспечением, идут на повышение выплат всем оставшимся пенсионерам.