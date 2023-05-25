В Баку состоялась презентация направления «Хорватия. Полная жизни» для азербайджанского туристического рынка. Даже те, кто никогда не был в Хорватии, наверняка слышали о живописной природе и вдохновляющих пейзажах этого края, о прозрачном море и знаменитых пляжах с голубыми флагами. Эти флаги являются официальным свидетельством высокого стандарта качества, и люди со всего мира готовы ехать за этим в поисках лучшего отдыха.

Направление азербайджанским журналистам и блогерам презентовал глава представительства «Хорватское Туристическое Сообщество» Райко Ружичка, сообщает #.

Мероприятие посетил посол Хорватии в Азербайджане Бранко Зебич, который также выступил с небольшой речью, рассказав о важности и потенциале развития отношений в сфере туризма между нашими странами.

Детально же о всех преимуществах отдыха на курортах Хорватии рассказал Райко Ружичка, обладающий талантом неподражаемого рассказчика.

Райко Ружичка — профессионал с многолетним опытом работы в области маркетинга и продаж, является кандидатом наук по международному маркетингу.

В ходе видеопрезентации он подробно раскрыл все нюансы отдыха самой популярной страны Адриатического побережья. Из его рассказов узнаем, что попасть в Хорватию в пик летнего сезона весьма проблематично, если, конечно, не позаботиться об этом заранее, заброниров отдых за несколько месяцев.

Одним из главных пунктов для туристов является то, что Хорватия – абсолютно безопасная страна с богатым культурно-историческим наследием.

Кто-то мечтает отправиться в эту страну в гастротур, учитывая, что и здесь хорватам есть чем похвастаться, кто-то грезит понежиться на лазурных пляжах и отправиться в скалистые бухты, а кто-то стремится отгадать загадки древних городов страны тысячи островов, как часто называют Хорватию.

Острова и курортные зоны Хорватии раскрываются ослепительной голубизной Адриатики, ароматом сосен на берегу, кипарисами, взлетающими в ярко-голубое небо.

Такой мы знаем Хорватию по фотографиям и роликам в Интернете, о такой Хорватии мы мечтаем, когда хотим погрузиться в отдых на красивейших островах, или поправить свое здоровье, ведь в Хорватии имеется свыше 20 минеральных источников и месторождение уникальной лечебной нефти.

«Наша маленькая, но красивая страна, расположена в самом сердце Европы, сюда легко добраться с любой точки мира», — говорит Райко Ружичка, напоминая, что в этом году Хорватия стала частью Шенгенской зоны.

При этом, он отметил, что туристы, в чьих паспортах имеется действующая мультивиза старого образца, также могут бесприпятственно попасть в страну.

К сожалению, в настоящее время поток азербайджанских туристов в Хорватию невелик. Во многом это связано с отсутствием прямого авиасообщения между нашими странами. Добраться до Хорватии наши туристы могут сегодня через пересадку в Турции, либо воспользовавшись чартерным рейсом в Черногорию, а там уже до Хорватии рукой подать.

Облегчить участь туристов и открыть прямой рейс в Хорватию — первостепенная задача для Хорватского Туристического Сообщества.

Говоря об этом, Райко Ружичка выразил надежду на то, что уже в следующем году прямое авиасообщение между Азербайджаном и Хорватией порадует всех, кто давно мечтает посетить одно из самых красивейших и зеленых побережий земного шара.

А лучшей мотивацией для этого станут слова бывалых туристов, изучивших Хорватию вдоль и поперек: «Если ехать за счастьем, то только в Хорватию, где каждый обретет свое излюбленное место силы и единения с природой».