В Азербайджане выявлено еще 62 случая заражения коронавирусом, 55 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки выявлено 3 новых случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 830 918 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 820 216 человек вылечились, 10 217 скончались, число активных больных – 485.

За прошедшие сутки проведен 1 321 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 578 265 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 170 человек.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 110, вторую дозу получили 24 человека, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины, составило 34, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 2 человека.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 958 634, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 409 587, вторую дозу получил 4 880 441 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 402 535, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 266 071 человек.