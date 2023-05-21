В Азербайджане выявлено еще 5 случаев заражения коронавирусом, 10 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 831 732 случая заражения коронавирусной инфекцией, 821 386 человек вылечились, 10 272 человека скончались, число активных больных – 74.

За прошедшие сутки проведен 791 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 611 705 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 32 человека.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 13, вторую дозу получили 6 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины, составило 11, число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 2.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 963 989, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 411 254, вторую дозу получили 4 883 230, бустерную дозу – 3 403 300 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 266 205 человек.