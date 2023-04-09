В Азербайджане выявлено еще 59 случаев заражения коронавирусом, 52 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 115 человек.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 72, вторую дозу получили 13 человек, «бустерную» дозу – 26 человек. Число вакцинированных «бустерной» дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 4.