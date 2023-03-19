В Азербайджане выявлено еще 48 случаев заражения коронавирусом, 35 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 176 человек.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 56, вторую дозу получили 47 человек, «бустерную» дозу – 62 человека. Число вакцинированных «бустерной» дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 11.