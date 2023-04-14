После начала российского военного вторжения в Украину граждане России купили в Грузии 6707 квартир. Это следует из данных министерства юстиции Грузии.

По количеству приобретенных квартир россияне опережают граждан всех других государств – например, граждане Израиля за тот же период купили в Грузии 2563 квартир.

По мнению экспертов компании Georealty, россияне покупают квартиры не только для жилья, но и в качестве инвестиций – для последующей сдачи в аренду. Именно этим объясняется то, что больше 500 граждан России купили по две и больше квартир на грузинских курортах, а также в столице.

После начала российского вторжения в Украину, по разным данным, от 120 до 130 тысяч россиян переехали в Грузию. Кроме всего прочего, покупка недвижимости дает им шанс получить в Грузии «вид на постоянное жительство» – статус туриста позволяет постоянно проживать в стране только 12 месяцев.

Местная оппозиция, в первую очередь партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», обвиняет правящую партию «Грузинская мечта» в «попустительстве притока сотен тысяч русских, приезжающих в страну с непонятными и подозрительными целями». Но по признанию правительства страны, а также экономистов, именно процессы, начавшиеся после притока в Грузию россиян, привели к росту ВВП Грузии на 10 процентов в прошлом году.

За первые три месяца 2023 года россияне зарегистрировали в Грузии 5332 различных предприятия. Среди них 191 общество с ограниченной ответственностью, 8 неправительственных организаций, а в остальных 5133 случаях граждане России регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. За 2022 год россияне зарегистрировали в Грузии почти 15 тысяч предприятий. (svoboda.org)