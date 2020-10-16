За последние сутки в Азербайджане выявлено 509 новых случаев инфицирования коронавирусом

В Азербайджане выявлено 509 новых случаев инфицирования коронавирусом, 129 человек вылечились, 2 скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 43789 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 39800 человек вылечился, 621 скончались, число активных больных – 3368.

До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 1 209 802 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщили АПА в оперативном штабе при Кабинете министров, за последние сутки проведено 7 878 тестов на коронавирус.

| 2020-10-16T16:40:20+04:00 16 октября 2020, 15:52|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss