За последние сутки в Азербайджане выявлено 146 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 146 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 154 человека вылечились. Один пациент с коронавирусом скончался.

Таким образом до сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 39 188 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 36 755 человек вылечились, 575 скончались, число активных больных – 1 858.

До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 1 054 792 теста на коронавирус. За последние сутки проведен 6886 тестов на коронавирус.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.