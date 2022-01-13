В Азербайджане выявлено еще 674 случая заражения коронавирусом, 509 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

10 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлены 623 555 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 607 397 человек вылечились, 8490 скончались, число активных больных — 7668.

За прошедшие сутки проведено 10 386 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 978 735 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 29 887 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 2 678, вторую дозу получили 3 158, бустерную дозу – 24 051 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11 592 507, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 193 025, вторую дозу получили 4 706 413, бустерную дозу – 1 693 069 человек.