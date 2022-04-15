В Азербайджане выявлено еще 15 случаев заражения коронавирусом, 27 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Смертельных случаев не зафиксировано.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 335 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 782 467 человек вылечились, 9 705 скончались, число активных больных — 163.

За прошедшие сутки проведено 3613 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 762 824 теста.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 7 549 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 659, вторую дозу получили 521, бустерную дозу – 5 928 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 441 человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 582 353, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 333 499, вторую дозу получили 4 835 459, бустерную дозу – 3 177 699 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 235 696 человек.