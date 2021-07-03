В Азербайджане выявлено еще 95 случаев заражения коронавирусом, 42 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 336 318 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 330 380 человек вылечились, 4 977 скончались, число активных больных – 961.

За прошедшие сутки проведено 10 428 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 3 778 410 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 69 718 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 31 055, вторую дозу получили 38 663 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 3 740 447, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 2 321 863, вторую дозу получили 1 418 584 человека.