В Азербайджане выявлен еще 91 случай заражения коронавирусом, 66 человек вылечились, скончавшихся нет.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 793 918 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 783 769 человек вылечились, 9719 скончались, число активных больных — 430.

За прошедшие сутки проведено 1878 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 991 514 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1823 человека.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 459, вторую дозу получили 178 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 991, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 195 человек.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 783 622, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 359 933, вторую дозу получили 4 855 530 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 317 503, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 250 656 человек.