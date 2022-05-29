В Азербайджане выявлен еще 1 случай заражения коронавирусом, 4 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

Один пациент с коронавирусом скончался.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 758 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 996 человек вылечились, 9 713 человек скончались, число активных больных – 49.

За прошедшие сутки проведено 1 871 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 890 579 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 27 человек.

За день первую дозу вакцины получил 1 человек, вторую дозу получили 2 человека, «бустерную» дозу – 22 человека. Вакцинировались «бустерной» дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус 2 человека.