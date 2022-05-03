В Азербайджане выявлено еще 6 случаев заражения коронавирусом, 18 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от заболевания.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 585 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 782 804 человека вылечились, 9 709 скончались, число активных больных – 72.

За прошедшие сутки проведено 1 667 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 820 672 теста.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 30 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 0, вторую дозу получили 10, бустерную дозу – 20 человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 653 700, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 340 336, вторую дозу получили 4 840 610, бустерную дозу – 3 232 372 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 240 382 человека.