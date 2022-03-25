В Азербайджане выявлен еще 50 случаев заражения коронавирусом, 134 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

3 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 791 654 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 781 528 человек вылечились, 9 675 скончались, число активных больных – 451.

За прошедшие сутки проведено 2 499 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 679 287 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 6477 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 369, вторую дозу получили 691, бустерную дозу –5 061 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 356 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 13 388 971, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 320 442, вторую дозу получили 4 816 763, бустерную дозу – 3 026 385 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 325 381 человек.