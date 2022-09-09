В Азербайджане выявлено еще 337 случаев заражения коронавирусом, 442 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Скончались 6 человек.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 817 322 случая заражения коронавирусной инфекцией, 804 557 человек вылечились, 9 849 скончались, число активных больных – 2 916.

За прошедшие сутки проведено 3 159 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 187 798 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1356 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 337, вторую дозу получили 173 человека, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 704, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 142 человека.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 870 922, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 376 335, вторую дозу получили 4 864 567 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 369 847, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 260 173 человека.