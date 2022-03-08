В Азербайджане выявлено еще 276 случаев заражения коронавирусом, 808 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

16 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 789 757 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 776 514 человек вылечились, 9 547 человек скончались, число активных больных – 3 696.

За прошедшие сутки проведено 4 142 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 607 460 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 16 815 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 931, вторую дозу получили 1 150 человек, «бустерную» дозу – 13 718 человек. Число вакцинированных «бустерной дозой» после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 1 016 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 13 176 571, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 309 703, вторую дозу получили 4 796 474 человека, «бустерную» дозу получили 2 855 788 человек, привились «бустерной» дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус 214 606 человек