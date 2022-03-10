В Азербайджане выявлено еще 270 случаев заражения коронавирусом, 564 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

17 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 790 153 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 777 960 человек вылечились, 9 575 скончались, число активных больных – 2 618.

За прошедшие сутки проведено 6 356 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 617 758 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 25 923 человека. За день число получивших первую дозу вакцины составило 1352, вторую дозу получили 2436 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 20 885, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 1250 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 13 202 557, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 311 055, вторую дозу получили 4 798 936 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 2 876 702, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 215 864 человека.