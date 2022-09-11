В Азербайджане выявлено еще 266 случаев заражения коронавирусом, 459 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки два пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 817 862 случая заражения коронавирусной инфекцией, 805 629 человек вылечились, 9 854 человека скончались, число активных больных – 2 379.

За прошедшие сутки проведено 2 875 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 193 925 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 234 человека. За день число получивших первую дозу вакцины составило 291, вторую дозу получили 167 человек, «бустерную» дозу – 665 человек. Число вакцинированных «бустерной» дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 111.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 873 818, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 377 080, вторую дозу получили 4 864 956, «бустерную» дозу – 3 371 347 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус «бустерной» дозой вакцинировались 260 435 человек.