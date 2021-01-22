За последние сутки в Азербайджане еще 280 человек пополнили ряды заразившихся коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 280 случаев заражения коронавирусом, 632 человека вылечились, 11 человек скончались.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 228 526 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 219 019 человек вылечились, 3 064 скончались, число активных больных – 6 443.

До сегодняшнего дня проведен 2 347 951 тест на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки проведено 6 144 теста.