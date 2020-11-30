За последние сутки в Азербайджане еще 2 981 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане сегодня зарегистрирован 2 981 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 1 226 человек выписаны после выздоровления.

Об этом сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончался 31 человек.

До сих пор в стране выявлено 121 176 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 74 902 пациента излечились, 1 392 скончались, число активных больных составляет 44 882 человека.

За последние сутки проведено 10 342 теста, за истекший период — 1 728 577.