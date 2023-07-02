В Азербайджане выявлен еще 1 случай заражения коронавирусом, 3 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 831 948 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 655 человек вылечились, 10 283 человека скончались, число активных больных – 10.

За прошедшие сутки проведено 469 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 644 484 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 159 человек.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 138, вторую дозу получил 1 человек, «бустерную» дозу получили 15 человек. Число вакцинированных «бустерной» дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 5.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 967 228, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 412 327, вторую дозу получили 4 884 102, «бустерную» дозу – 3 404 502 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус «бустерной» дозой вакцинировались 266 297 человек.