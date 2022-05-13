В Азербайджане выявлено еще 9 случаев заражения коронавирусом, 7 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от заболевания.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 664 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 782 890 человек вылечились, 9 709 скончались, число активных больных – 65.

За прошедшие сутки проведено 2 658 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 847892 теста.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 3180 человек.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 338, вторую дозу получили 268 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 2322, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 252 человека.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 681 428, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 343 196, вторую дозу получил 4 843 421 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 252 206, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 242 605 человек.